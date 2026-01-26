Milano-Cortina | Manzi Pd ' attacchi a Ghali inqualificabili Giuli batta un colpo'

Le recenti polemiche tra il Ministro Abodi e la Lega su Ghali sollevano questioni sulla libertà di espressione e il rispetto reciproco. Manzi del Pd critica gli attacchi ingiustificati nei confronti del rapper, chiedendo un intervento deciso. È importante mantenere un dialogo civile e rispettoso, evitando insulti e censura, per favorire un confronto costruttivo su temi culturali e sociali.

Roma, 26 gen. (Adnkronos) - "Gli attacchi contro Ghali sono del tutto inaccettabili: da una parte il Ministro Abodi, che vorrebbe una censura preventiva, dall'altra la Lega, che lo attacca con insulti inqualificabili. L'arte è libera e non può essere strumentalizzata per motivi politici o ideologici. Il Ministro Giuli batta un colpo: dovrebbe sentire la responsabilità di intervenire e prendere le distanze da queste reazioni. Ghali merita rispetto per il pregevole lavoro artistico e culturale che porta avanti: ogni forma di intimidazione verso un artista è inaccettabile in un Paese civile.” Così Irene Manzi, Capogruppo Pd nella Commissione Cultura della Camera. 🔗 Leggi su Iltempo.it

