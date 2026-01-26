Milano-Cortina | M5S ' no a presenza Ice'

Il Movimento 5 Stelle esprime preoccupazione riguardo alla presenza dell’Ice durante le Olimpiadi Milano-Cortina, sottolineando che gli Stati Uniti possono collaborare con le autorità italiane per la sicurezza, ma l’impiego di agenti dell’Ice rappresenta una decisione politica che non condividono. La posizione mira a garantire un equilibrio tra collaborazione internazionale e rispetto delle competenze nazionali, in un momento cruciale per l’organizzazione dell’evento.

Roma, 26 gen. (Adnkronos) - "Stati Uniti hanno il diritto di affiancare le forze di polizia italiane per garantire la sicurezza dei propri atleti durante le Olimpiadi di Milano-Cortina, ma consentire che siano proprio gli agenti dell'Ice è inaccettabile e rappresenta una scelta politica gravissima". Lo dichiara Sergio Costa, Vicepresidente della Camera dei Deputati. "L'Immigration and Customs Enforcement è un'agenzia che ha ucciso cittadini statunitensi disarmati – prosegue Costa – come Alex Pretti, infermiere di 37 anni colpito a Minneapolis mentre aveva in mano un telefono cellulare, o Renee Good, madre di tre figli. 🔗 Leggi su Iltempo.it

L’ICE sarà davvero ai Giochi Olimpici invernali di Milano-Cortina 2026? Piantedosi nega tutto, ma l’agenzia USA conferma la presenzaLe Olimpiadi invernali di Milano-Cortina 2026 sono al centro di un dibattito riguardo alla presenza dell’International Ice, con dichiarazioni contrastanti tra l’Italia e gli Stati Uniti.

