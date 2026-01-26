Milano-Cortina l' Ice sarà alle Olimpiadi? Il botta e risposta tra conferme e smentite Il corpo federale Usa non è gradito qui

L'organizzazione delle Olimpiadi invernali Milano-Cortina del 2026 è al centro di continui aggiornamenti e discussioni. Tra conferme e smentite, si discute anche della presenza dell'Ice e delle relazioni internazionali, con particolare attenzione al ruolo del corpo federale statunitense. Mentre la neve ancora manca sulle piste di Cortina, l'attenzione si concentra sulle questioni logistiche e diplomatiche che caratterizzano l'evento.

Non c’è ancora la neve sulle piste di Cortina, ma il clima intorno alle Olimpiadi invernali del 2026 è già rovente. A incendiare il dibattito non è una questione di impianti o ritardi nei lavori, ma una sigla che negli ultimi mesi è diventata sinonimo di tensione internazionale: Ice. La sola idea che gli agenti dell’Immigration and Customs Enforcement americano possano operare sul suolo italiano durante i Giochi ha scatenato un vero e proprio terremoto politico. Il muro del Viminale A provare a gettare acqua sul fuoco è stato il Dipartimento di Pubblica Sicurezza del Ministero dell’Interno. Con una nota asciutta, fonti qualificate hanno smentito categoricamente ogni accordo sottoscritto con l’agenzia federale USA. 🔗 Leggi su Leggo.it

L’arrivo dell’Ice, l’agenzia statunitense per l’immigrazione e le dogane, in Italia segna un’importante novità per le Olimpiadi Milano-Cortina, dove gestirà la sicurezza degli Stati Uniti.

Il ministro dell’Interno Matteo Piantedosi ha chiarito che, al momento, non risultano coinvolti agenti dell’ICE statunitense nel dispositivo di sicurezza delle Olimpiadi Milano-Cortina.

