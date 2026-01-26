Il Pd al Senato ha presentato un'interrogazione al governo per chiedere conferme sulla presenza dell'Ice alle Olimpiadi Milano-Cortina. La questione riguarda il ruolo dell'Istituto per il commercio estero in relazione all'evento sportivo, sollevando dubbi sulla partecipazione ufficiale e le modalità di coinvolgimento dell'ente. La risposta del governo sarà fondamentale per chiarire le intenzioni e le collaborazioni previste in occasione delle Olimpiadi.

Roma, 26 gen. (Adnkronos) - Il Pd Senato ha presentato una interrogazione al governo sulla presenza dell'Ice alle Olimpiadi Milano-Cortina. Nel testo si chiede di sapere se "corrisponda al vero la notizia riguardante la presenza dell'Ice ai Giochi olimpici e paraolimpici invernali Milano-Cortina 2026. In caso affermativo di chiarire in base a quali accordi o protocolli sia previsto l'utilizzo di ICE per garantire la sicurezza del vicePresidente e del Segretario di Stato degli stati Uniti, solitamente affidata alla United States Secret Service". Ed inoltre si chiede "se e quali autorizzazioni siano state eventualmente concesse per l'accesso - diretto o indiretto - di personale straniero a banche dati, sistemi informativi e flussi di dati sensibili italiani, inclusi quelli connessi ad accrediti, biglietteria, logistica e sicurezza; di garantire che ogni eventuale trattamento avvenga nel pieno rispetto della normativa italiana ed europea sulla protezione dei dati e con standard di cybersecurity trasparenti e verificabili”. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Milano-Cortina: interrogazione Pd Senato, 'governo conferma presenza Ice?'

