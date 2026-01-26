Milano-Cortina ecco la squadra azzurra | boom di atleti Brignone la portabandiera

La squadra italiana ai Giochi di Milano-Cortina si presenta con un numero record di atleti, complessivamente 196, tra uomini e donne. Tra i portabandiera spicca Federica Brignone, simbolo di eccellenza e impegno. Un impegno importante per l’Italia, che si prepara a rappresentare il proprio patrimonio sportivo con determinazione e passione in questa manifestazione internazionale.

Spedizione record a Milano Cortina per l’Italia Team. Saranno nel complesso 196 (103 uomini + 93 donne) gli atleti impegnati ai Giochi. E così agli 87 azzurri dei cinque sport sul ghiaccio già selezionati una settimana fa, si sono aggiunti i 109 (56 uomini + 53 donne) delle 11 discipline invernali, le cui gare si andranno ad articolare tra Anterselva (biathlon), Cortina (bob, skeleton, slittino e sci alpino femminile), Val di Fiemme (combinata nordica, sci di fondo e salto con gli sci), Livigno (freestyle e snowboard) e Bormio (sci alpino maschile e sci alpinismo). C’è Federica, la nostra capitana. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

Alle 12:12 del 12 dicembre 2025, il presidente del Coni Luciano Buonfiglio ha annunciato i quattro portabandiera dei Giochi Olimpici Invernali di Milano-Cortina 2026.

Giochi, i convocati: ecco Brignone e Tabanelli. Ci sono il 45enne Fischnaller e la 16enne D'AntonioDal biathlon allo snowboard, dal bob allo slittino, dallo sci alpino al nordico ufficializzati i nomi della Fisi per Milano Cortina: saranno 109 gli atleti delle 11 discipline degli sport della neve. gazzetta.it

Milano Cortina -11: ecco l'Italia Team, 196 atleti e c'è la BrignoneSpedizione record a Milano Cortina per l'Italia Team. Saranno nel complesso 196 (103 uomini + 93 donne) gli atleti impegnati ai Giochi. (ANSA) ... ansa.it

Per ora alle Olimpiadi di Milano Cortina non è previsto che ci sia anche l’ICE x.com

ICE a Milano-Cortina, Fontana conferma: "Ci sono, ecco quali saranno i loro compiti" - facebook.com facebook