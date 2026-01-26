Milano Calenda | Majorino non è la persona giusta non faremo primarie

Milano, Calenda ha dichiarato che Majorino non è considerato adatto e che il partito non ha intenzione di organizzare primarie. La scelta riflette un orientamento diverso rispetto alle tradizionali consultazioni interne, sottolineando una posizione chiara sulla leadership e sulle modalità di scelta dei candidati nel contesto locale.

“Io le primarie del Pd le conosco. Noi non siamo nel centro sinistra per cui non facciamo le primarie. Se loro vogliono farle, le facciano e poi con il candidato che esce noi ci confronteremo. Io penso che Majorino sia una persona per bene, ma non è la persona giusta per gestire Milano. Non c’è motivo di polemica”. Così il leader di Azione Carlo Calenda a margine di un appuntamento a Milano con il sindaco Giuseppe Sala sul tema della sicurezza. “Non comunico né con Salvini né coi 5 Stelle, ma nelle città ci sono dinamiche diverse. Non devi decidere se devi mandare le armi in Ucraina. Devi avere un sindaco bravo che gestisca bene le cose. 🔗 Leggi su Lapresse.it

Milano si prepara alle prossime elezioni comunali, con le parole di Carlo Calenda che evidenziano l’importanza di scegliere un candidato basato sulla competenza e sulla comprensione delle sfide attuali della città.

Durante la recente kermesse di Forza Italia a Milano, Carlo Calenda ha commentato le sfide per il suo partito nel sostenere Majorino, evidenziando le complessità del contesto politico locale.

