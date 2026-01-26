Milano 28enne ucciso da un poliziotto | Aveva una pistola a salve Agente indagato | Salvini | Con lui senza se e senza ma

In un episodio avvenuto a Milano, un giovane di 28 anni è stato ucciso da un agente di polizia mentre si trovava in via Impastato, nel quartiere Rogoredo. L’uomo, armato con una pistola a salve, si sarebbe avvicinato a un gruppo di agenti in borghese. L’agente è attualmente sotto indagine, mentre le autorità hanno confermato la posizione senza esitazioni.

Alla vista della pistola, i poliziotti fanno fuoco. I colpi sono fatali per quello sconosciuto che si era avvicinato armato. Dalle prime informazioni sarebbe un nordafricano di 28 anni. Che è morto poco dopo gli spari. Nessun agente, invece, sarebbe stato ferito. L'agente è indagato. L’episodio è avvenuto attorno alle 18 in via Impastato, quartiere Rogoredo di Milano, nota zona di spaccio. Sembra che la vittima si fosse avvicinata a una pattuglia di agenti in borghese del commissariato Mecenate impegnata nella zona. Lo sconosciuto, armato, è stato notato anche dal personale di una Volante presente in zona. 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it

