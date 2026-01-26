Milan rivoluzione d’inverno | l’Aston Villa piomba su Loftus-Cheek Furlani ha già scelto i sostituti

A Milano, durante l'inverno, si delineano importanti movimenti di mercato. L’Aston Villa si interessa a Loftus-Cheek, che potrebbe lasciare il club per circa 15 milioni di euro, destinazione Premier League. La società ha già individuato i sostituti, puntando su Onstein e Tati, per rafforzare la linea difensiva. Questi sviluppi evidenziano le strategie di mercato in un periodo di cambiamenti e investimenti mirati.

Il centrocampista inglese verso il ritorno in Premier League per 15 milioni di euro: il tesoretto verrà immediatamente reinvestito per blindare la difesa con i nomi di Onstein e Tati. Il calciomercato di riparazione del Milan entra nel vivo con una serie di incastri che potrebbero cambiare profondamente il volto della squadra rossonera. L'interesse dell'Aston Villa per Ruben Loftus-Cheek apre nuovi scenari sul suo futuro a Milano.

