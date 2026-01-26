Milan Ricci dopo l’Olimpico | Buon punto avanti così

Il Milan conclude l’incontro con la Roma sull’1-1 all’Olimpico, ottenendo un punto utile in chiave classifica. La partita ha rallentato la corsa dei rossoneri, ma non ha modificato significativamente la posizione in classifica, mantenendo vivo l’obiettivo di avvicinarsi all’Inter e al Napoli. Questo risultato rappresenta un passo contenuto ma importante in una fase di stagione ancora in evoluzione.

Il Milan esce dall'Olimpico con un pareggio che muove la classifica. L'1-1 contro la Roma rallenta la corsa dei rossoneri, ma non spezza il contatto con la vetta: l'Inter resta nel mirino e il margine sul Napoli si amplia dopo l'ultimo turno. Nel post partita arriva anche la voce dello spogliatoio. Samuele Ricci affida il suo commento ai social, sintetizzando il senso della serata: «Un buon punto su un campo molto difficile. Avanti con questo spirito». Un messaggio chiaro, che fotografa il momento del Milan: passo non brillante, ma continuità mantenuta nella corsa al vertice alle spalle dell' Inter, con il Napoli tenuto a distanza.

