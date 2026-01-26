Milan Pellegatti | Oggi il Cda sul rifinanziamento | ore decisive

Oggi il Milan si concentra su un’importante giornata di discussione finanziaria, con il Consiglio di Amministrazione chiamato a valutare il rifinanziamento del debito del club. Un momento chiave per il futuro economico del team, che potrebbe determinare le strategie da adottare nei prossimi mesi. L’attenzione è tutta rivolta alle decisioni che emergeranno da questa riunione, nel rispetto delle esigenze e delle responsabilità del club.

Giornata chiave in casa Milan. Oggi è in programma un Consiglio di Amministrazione destinato a entrare nel cuore delle questioni finanziarie del club, con il tema del rifinanziamento del debito al centro del tavolo. A far filtrare i dettagli è Carlo Pellegatti, che in un video pubblicato sul suo canale YouTube parla di ore decisive: il Cda dovrà chiarire se si tratti di una semplice informativa sullo stato dell’operazione o di una vera e propria richiesta di autorizzazione al rifinanziamento. Secondo quanto emerge, non è escluso uno scenario più profondo. In ambienti finanziari circola l’ipotesi che già oggi possa essere ratificata l’uscita dei due consiglieri espressione di Elliott e l’ingresso dei rappresentanti di Manulife-Comvest, la società pronta a subentrare nel rifinanziamento del debito rossonero. 🔗 Leggi su Milanzone.it

Il Milan sta attraversando una fase di riorganizzazione societaria, con RedBird Capital Partners che accelera sul rifinanziamento e valuta l’ingresso di nuovi investitori.

Il giornalista Matteo Moretto analizza i recenti sviluppi del Milan, concentrandosi sul rifinanziamento del debito attraverso Comvest previsto per febbraio.

La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento.

