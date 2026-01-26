Al termine di Roma-Milan, partita della 22ª giornata di Serie A, Luka Modric ha commentato il rigore sfortunato che ha definito l'esito della partita. Il centrocampista rossonero ha sottolineato come, senza quel penalty, la squadra avrebbe avuto diverse possibilità di influenzare il risultato. Le sue parole offrono uno sguardo sulla partita e sulle considerazioni del giocatore riguardo all’andamento dell’incontro.

Luka Modric, giocatore rossonero, ha parlato a 'DAZN' al termine di Roma-Milan, partita della 22^ giornata della Serie A 2025-2026 che si è svolta allo stadio 'Olimpico' di Roma. Ecco, dunque, le sue dichiarazioni. La roma sembrava superiore nel primo tempo: "Penso che abbiamo iniziato bene i primi 10 minuti, poi la Roma ha dominato e Mike ci ha salvati. Nel secondo tempo abbiamo fatto molto meglio, abbiamo creato alcune occasioni e poi è arrivato questo rigore sfortunato: se non ci fosse stato non credo avrebbero segnato. Continuiamo la striscia senza perdere ed è una cosa positiva per noi. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Milan, Modric al termine della gara con la Roma: “Rigore sfortunato. Senza non avrebbero…”

Leggi anche: Scontro totale al Milan: Modric snobbato senza pietà

Leggi anche: Carrarese Risultato a occhiali con la Reggiana. Pari giusto al termine di una gara spumeggiante

Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia.

Argomenti discussi: Perché Modric non gioca titolare Milan-Lecce: infortunio o turnover? Le formazioni ufficiali; Milan, Modric pronto a tornare titolare contro la Roma; Milan, con la Roma tornano Modric e Pavlovic dall'inizio: ecco come Allegri sfiderà Gasp; Fullkrug, Modric e i gesti scaramantici prima dell'ingresso in campo: le immagini catturano i riti dei 2 giocatori del Milan.

Modric a DAZN: Rigore sfortunato: non penso ci avrebbero segnato. Continuiamo la striscia senza perdereLuka Modric, centrocampista rossonero, è stato intervistato a DAZN al termine della gara tra Roma e Milan 1-1. Le sue dichiarazioni complete. Primo tempo la Roma sembrava ... milannews.it

Milan, Maignan sul rigore: Cosa può fare Bartesaghi? Tagliarsi il braccio?Al termine della sfida tra Roma e Milan, terminata 1-1, è intervenuto Mike Maignan ai microfoni di DAZN per analizzare il match: Siamo venuti. m.tuttomercatoweb.com

62' - Milan in vantaggio! Cross di Modric e stacco di De Winter #RomaMilan 0-1 - facebook.com facebook

ESCLUSIVA MN - J.Valdano: "Mbappé Spero non vada al Milan. Modric uno dei più grandi della storia" x.com