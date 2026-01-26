Milan il pareggio dell’Olimpico che pesa nella corsa Champions

Il pareggio tra Milan e Roma all’Olimpico rappresenta un risultato importante nel percorso verso la qualificazione alla Champions League. Nonostante la partita abbia offerto spunti di interesse, il risultato finale potrebbe avere ripercussioni sulla classifica delle due squadre, influendo sulle opportunità di ottenere un posto nella massima competizione europea. Un punto che richiede attenzione e analisi nelle prossime settimane per entrambe le contendenti.

Il Milan esce dall'Olimpico con un pareggio che non accende l'entusiasmo, ma che pesa nella corsa alla Champions League. Contro una Roma nel momento migliore della sua stagione, per condizione fisica, fiducia e continuità di risultati, i rossoneri portano a casa un punto prezioso, maturato su uno dei campi più complessi del campionato e in un contesto tutt'altro che favorevole. La squadra di Massimiliano Allegri sapeva di dover affrontare una partita di gestione e sacrificio. La Roma arrivava all'appuntamento avendo ruotato gli uomini in Europa League proprio per presentarsi all'Olimpico al massimo, sospinta da un ambiente caldo e da una fase positiva evidente.

