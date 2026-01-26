Milan Allegri | Preso punti su Roma e Napoli Ecco in cosa dobbiamo migliorare

Al termine della partita tra Roma e Milan, valida per la 22ª giornata di Serie A, l’allenatore rossonero Massimiliano Allegri ha commentato le prestazioni della squadra, evidenziando i punti conquistati contro avversari di livello come Roma e Napoli. Nel suo intervento a Sky Sport, Allegri ha analizzato gli aspetti da migliorare e le sfide future, offrendo uno sguardo obiettivo sulla situazione attuale del Milan.

Massimiliano Allegri, allenatore rossonero, ha parlato a 'Sky Sport' al termine di Roma-Milan, partita della 22^ giornata della Serie A 2025-2026 che si è svolta allo stadio 'Olimpico' di Roma. Ecco, dunque, le sue dichiarazioni. "Nel primo tempo secondo me eravamo partiti bene, poi dopo una palla persa in uscita siamo andati un po' in confusione, anche perchè loro sono bravi a prenderti alto. Nel secondo tempo è stata un'altra gara, dove abbiamo fatto bene, il calcio però è anche questo, subisci un rigore contro e va così.." "Abbiamo preso punti su Roma e Napoli, all'Inter non guardiamo, ora non ci deve interessare. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

