Milan Allegri chiede un centrale | contatti per Dragusin

Il Milan cerca un difensore centrale per rafforzare la rosa in vista delle ultime settimane di mercato. A seguito delle indicazioni di Allegri, la società sta valutando possibili interventi per migliorare il reparto arretrato. Tra i nomi sul tavolo, si discute anche di Dragusin, con contatti in corso per valutare eventuali opportunità di acquisizione. La finestra di mercato si sta avvicinando alla chiusura, e le decisioni sono in fase di definizione.

Il Milan valuta un nuovo innesto al centro della difesa in vista del rush finale di mercato. A pochi giorni dalla chiusura della sessione invernale, l’esigenza è stata indicata chiaramente da Massimiliano Allegri, che ha chiesto alla dirigenza un rinforzo nel reparto arretrato. Su questo fronte, il direttore sportivo Igli Tare si è mosso nelle ultime ore avviando contatti esplorativi con il Tottenham per Radu Dragusin. La trattativa è ancora in una fase preliminare, ma ha già messo in luce il principale punto di frizione tra le parti: la formula dell’operazione. Il nodo della formula: diritto o obbligo. 🔗 Leggi su Milanzone.it

Calciomercato Milan, contatti per Dragusin. Loftus-Cheek e Fofana, novità in arrivoSul calciomercato del Milan, si registrano aggiornamenti su Dragusin, con contatti avviati per il difensore.

Il Milan piomba su Dragusin, c'è la data per l'acquisto del centraleIl Milan si interessa a Radu Dragusin del Tottenham, valutando un possibile trasferimento per rafforzare il reparto difensivo in vista della prossima stagione.

Il Milan vuole Radu Dragusin ma il Tottenham chiede l'obbligo di riscattoLa strategia di mercato del Milan: le trattative per un nuovo difensore centrale e le sfide con il Tottenham per Radu Dragusin. Il Milan è attivamente impegnato nel rafforzamento della sua rosa, con u ...

Milan: Allegri risponde a Spalletti e Fabregas, fa chiarezza sul caos rigoristi e chiede rispettoIl tecnico rossonero Max Allegri, nella conferenza stampa pre Milan-Lecce, fa il punto sugli infortunati, sulle possibili formazioni e spiega come risolvere il tema rigoristi.

