Migranti somali accuse di frodi ed elezioni rubate | ecco perché Trump ce l’ha col Minnesota e ha usato l’Ice proprio qui

Il Minnesota, stato con una lunga tradizione di voto democratico, ha recentemente attirato l’attenzione di Donald Trump a causa di accuse di frodi e controversie elettorali legate a migranti somali. In questo contesto, Trump ha utilizzato l’Ice, l’agenzia di immigrazione, per evidenziare presunte irregolarità. La storica tendenza elettorale dello stato, che da decenni sostiene candidati liberal, si inserisce in un quadro di tensioni e contestazioni politiche.

È lo Stato che vota democratico continuativamente da più di tutti gli altri: da quasi 50 anni – per ben tredici elezioni presidenziali, dal 1976 al 2024 – il Minnesota ha sempre scelto i candidati liberal, così come ha fatto Minneapolis dal 1977. Questa è la quinta grande città a essere presa di mira dalla repressione dell’immigrazione di Trump, dopo la sua promessa elettorale di avviare la più grande operazione di deportazione di migranti clandestini della storia. Quella nelle Twin Cities – Minneapolis e St Paul – è iniziata il 1°dicembre, “Operation Metro Surge”. Il braccio armato della sua strategia è l’ Ice ( Immigration and Customs Enforcement ), nata nel 2003 come forza anti-terrorismo e ora incaricata anche di rastrellamenti di presunti migranti illegali, che di fatto agisce impunita. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

