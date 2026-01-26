migliorare il proprio aspetto evitando brutte sorprese ecco come orientarsi nel mondo della medicina estetica con il libro del dottor florio chirurgo plastico

La medicina estetica offre molte opportunità di miglioramento personale, ma è importante approcciarsi con consapevolezza e conoscenza. Il libro del Dottor Florio, chirurgo plastico, guida i lettori nel mondo della cura del proprio aspetto, evidenziando i rischi e le scelte più consapevoli. Con un linguaggio chiaro e sobrio, il testo aiuta a orientarsi tra le opzioni disponibili, promuovendo un percorso informato e responsabile.

L a medicina estetica è sempre più richiesta, non solo dalle donne, ma anche dagli uomini. Troppo spesso però chi sceglie di migliorare il proprio aspetto lo fa in modo superficiale. E i rischi sono dietro l’angolo. Il Dottor Andrea Maria Florio, chirurgo plastico con lunga esperienza clinica, nel suo ultimo libro mette in guardia sui possibili errori in cui un paziente può imbattersi. Scopriamo allora a cosa fare attenzione. Medicina estetica: i social ne sono ossessionati, il prezzo è il beauty burnout X Leggi anche › Medicina estetica: l’ecografia prima del filler e del botox per risultati più sicuri Medicina e chirurgia estetica: i due lati della medaglia. 🔗 Leggi su Iodonna.it

