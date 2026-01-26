Mia mamma all’inizio mi chiamava dopo l’episodio e mi diceva cosa avevo sbagliato | la confessione di Noah Wyle di The Pitt a Che tempo che fa

Noah Wyle, protagonista di The Pitt, ha condiviso un ricordo personale durante l’intervista a Che tempo che fa. L’attore ha raccontato come sua madre, all’inizio di carriera, gli chiamava dopo ogni episodio per commentare gli errori. Questa testimonianza offre uno sguardo sincero sul percorso e le esperienze di Wyle nel mondo dello spettacolo.

Noah Wyle, attore protagonista del medical drama targato Hbo, The Pitt, dove interpreta il dottor Michael “Robby” Robinavitch, è stato ospite di Fabio Fazio a Che tempo che fa. L’attore, già conosciuto per il suo ruolo in E.R. Medici in prima linea, ha raccontato un aneddoto su sua madre, ex infermiera che ha lavorato per dieci anni in sala operatoria. “Se mi dà consigli? Bè sì, all’inizio mi chiamava alle 23 e un minuto (dopo l’episodio) e mi raccontavatutte le cose che avevo sbagliato e le cose da dire in ospedale..”. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Noah Wyle, protagonista di The Pitt, sarà ospite di Fabio Fazio a Che tempo che fa.

