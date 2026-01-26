Mi conoscete per una scena hard in cui mi viene ficcata la testa nel gabinetto C' è chi ci ha costruito una fortuna Il monologo straziante di Sandy Balestra a Le Iene

Nella puntata di ieri di Le Iene, Alessandra Balestra, nota come Sandy, ha condiviso un monologo toccante sulla propria esperienza. Ex attrice pornografica e figura politica svizzera, Balestra ha parlato apertamente delle difficoltà e delle sfide affrontate nel corso della sua carriera. La sua testimonianza offre uno sguardo sincero sulla complessità della vita pubblica e privata, invitando a riflettere su temi di identità e resilienza.

Tra i protagonisti de Le Iene (puntata di ieri 25 gennaio) anche Alessandra Balestra, detta Sandy. Classe 1975, Balestra è un'ex attrice pornografica e politica svizzera. In un monologo davanti alle telecamere di Italia Uno, Balestra ha raccontato il dolore che le ha causato il mondo del porno. Non lo ha nominato mai direttamente ma il riferimento a Rocco Siffredi (il suo primo film è stato diretto proprio da lui nel 1993) è evidente. Balestra - sparita dalle scene ormai da anni, con alcuni problemi legali alle spalle (una condanna del tribunale penale ticinese per traffico di cocaina) - ha esordito così: “Mi chiamo Sandy Balestra e probabilmente mi conoscete per una scena hard famosissima, di sesso an*le in cui si vede che mi viene ficcata la testa a forza dentro un gabinetto mentre viene tirato lo sciacquone”.🔗 Leggi su Today.it

Guarin, la lettera straziante dell’ex Inter: «L’alcol, il buio, mi ero costruito una prigione interiore. Icardi e Zanetti hanno provato ad aiutarmi. Adesso…»Guarín, ex calciatore dell’Inter, con una lettera sincera racconta il suo percorso di lotta contro l’alcolismo e le difficoltà interiori.

“Blake Lively mi ha teso una trappola, rifiutando una controfigura in una scena di sesso insieme”: Justin Baldoni respinge ancora le accuse dell’attriceJustin Baldoni ha replicato alle accuse di Blake Lively, respingendo le affermazioni dell’attrice secondo cui lui avrebbe teso una trappola nel rifiuto di una controfigura in una scena di sesso.

