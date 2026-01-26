Le ultime ore di tregua martedì 27 gennaio sono un'eccezione prima dell'arrivo di una nuova perturbazione sul territorio italiano. Da mercoledì sono previste precipitazioni diffuse, con neve in alcune zone e mareggiate lungo le coste. È importante monitorare gli aggiornamenti meteo per prepararsi alle condizioni che interesseranno diverse aree del Paese nei prossimi giorni.

Marcata instabilità in arrivo sull'Italia, esposta a un flusso di aria di origine oceanica mite ma molto umida. Questo tipo di circolazione favorisce la successione di fronti perturbati che porteranno precipitazioni frequenti e localmente intense. Dopo la fase meteorologicamente più tranquilla di martedì 27 gennaio, infatti, è atteso un peggioramento importante per mercoledì 28. Una nuova perturbazione interesserà gran parte del Paese, con piogge diffuse, neve in montagna e un deciso rinforzo dei venti, in particolare sui mari del Centro-Sud. Leggi anche: Elisabetta Gregoraci torna a St. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Meteo, ultime ore di tregua martedì 27 gennaio. Poi neve e mareggiate sull'Italia

Approfondimenti su meteo ultime

Il weekend di Santa Lucia sarà caratterizzato da condizioni di bel tempo e temperature piacevoli, offrendo un’ottima occasione per trascorrere momenti all’aperto.

Una perturbazione proveniente dalla Groenlandia sta interessando l’Italia, portando freddo, vento, pioggia e neve fino a martedì.

La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti.

Ultime notizie su meteo ultime

Argomenti discussi: Previsioni meteo, ciclone Harry: ultime 24 ore di maltempo con mareggiate, vento e tanta pioggia; Maltempo, scuole chiuse al Sud il 20 gennaio per il ciclone Harry: ecco dove; Allerta meteo gialla a Roma: piogge e instabilità previste tra sabato sera e domenica; Maltempo in Sardegna, tutti gli aggiornamenti.

Meteo Prossime Ore: ultimi sussulti del Ciclone, piogge e vento su diverse regioni. La MappaDove pioverà nelle prossime ore: la mappa Come mostra la mappa delle precipitazioni, il tempo trascorrerà all’insegna della nuvolosità su gran parte del Paese. Tuttavia, i fenomeni più rilevanti si co ... ilmeteo.it

Meteo, Italia nella morsa del maltempo: piogge, rovesci, vento e neve a bassa quota. Cosa succede nelle prossime oreClima instabile e variabile negli ultimi giorni di gennaio 2026: torna il maltempo con piogge, freddo e neve. Scopriamo le previsioni meteo. meteo.it

Crinale di Campigna ben innevato dopo le ultime nevicate. Stacca la Spina trekking per Meteo-PedemontanaForlivese - facebook.com facebook

#meteo Buongiorno, il ciclone Harry si attenua; ultime piogge al Sud in attenuazione. Sul resto d'Italia ampio spazzi soleggiati ma da ovest arriva una nuova perturbazione con primi fenomeni entro sera. Tutti i dettagli consultando sito e App di #3BMeteo x.com