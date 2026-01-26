Meteo ultime ore di tregua martedì 27 gennaio Poi neve e mareggiate sull' Italia
Le ultime ore di tregua martedì 27 gennaio sono un'eccezione prima dell'arrivo di una nuova perturbazione sul territorio italiano. Da mercoledì sono previste precipitazioni diffuse, con neve in alcune zone e mareggiate lungo le coste. È importante monitorare gli aggiornamenti meteo per prepararsi alle condizioni che interesseranno diverse aree del Paese nei prossimi giorni.
Marcata instabilità in arrivo sull'Italia, esposta a un flusso di aria di origine oceanica mite ma molto umida. Questo tipo di circolazione favorisce la successione di fronti perturbati che porteranno precipitazioni frequenti e localmente intense. Dopo la fase meteorologicamente più tranquilla di martedì 27 gennaio, infatti, è atteso un peggioramento importante per mercoledì 28. Una nuova perturbazione interesserà gran parte del Paese, con piogge diffuse, neve in montagna e un deciso rinforzo dei venti, in particolare sui mari del Centro-Sud.
