Meteo tornano pioggia e neve su novarese e Vco

Nelle province di Novara e Verbano-Cusio-Ossola è previsto un peggioramento delle condizioni meteorologiche tra martedì sera e mercoledì mattina, con l’arrivo di pioggia e neve a causa di una perturbazione nord-atlantica. Le temperature e le condizioni del cielo potrebbero influire sulla viabilità e sulle attività quotidiane, raccomandando attenzione alle previsioni aggiornate e alle eventuali segnalazioni delle autorità locali.

"Sulle province di Novara e Vco è atteso un nuovo peggioramento delle condizioni meteorologiche tra la sera di martedì e mercoledì mattino per il transito di una perturbazione nord-atlantica - spiega il meteorologo di 3B Meteo Davide Sironi -. Piogge in pianura e nevicate in montagna già a partire da quote relativamente basse. Nottetempo e all'alba il limite delle nevicate potrà spingersi fin verso i 400-500m sull'Ossola e la vicina Valsesia con episodi di neve frammista a pioggia fino in fondovalle, per poi rialzarsi oltre i 600-800m in giornata". Si stimano, in quota, accumuli di neve compresi tra 20 e 40 cm".🔗 Leggi su Novaratoday.it

