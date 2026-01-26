Il 26 gennaio 2026, alle ore 06:15, il tempo su Roma si presenta generalmente nuvoloso, con condizioni asciutte e poche precipitazioni. Le temperature minime sono in lieve calo rispetto ai giorni precedenti. La giornata si prospetta senza particolari fenomeni di rilievo, con nuvole in transito e clima stabile. È consigliabile consultare le previsioni aggiornate per eventuali variazioni nel corso della giornata.

meteo venerdì trovati l'ascolto queste le previsioni del tempo al nord molte nuvole nel corso della giornata sulle regioni settentrionali con piogge soprattutto al nord ovest generalmente di debole intensità e con neve oltre i 600-800 metri tra la terra e la notte tornano con tempo asciutto sempre con molte nuvole in transito al centro nuvolosità in transito nel corso della giornata ma con tempo per lo più asciutto Salvo deboli piogge su Marche basso Lazio tra la terra e la notte deboli fenomeni sull'Appennino con neve oltre 1000 metri asciutto altrove con molte nuvole al sud giornata all'insegna del maltempo con Cieli nuvolosi associati a precipitazioni diffuse anche intense localmente a carattere di nubifragio dal pomeriggio Sardegna Sicilia e Calabria neve oltre 1000 metri sui vieni ancora piogge temporali nella notte temperature minime in calo al Nord e al Centro Sud massimo in generale diminuzione ovunque le previsioni tempo sono a cura del centro meteo italiano meteo https:storage. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

Meteo Roma del 26-01-2026 ore 06:15

