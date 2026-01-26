Meteo | Previsioni per martedì 27 gennaio

Previsioni meteo per martedì 27 gennaio a Modena: durante la giornata, i cieli saranno prevalentemente sereni o poco nuvolosi, con un aumento delle nuvole nel tardo pomeriggio. Non sono previste precipitazioni significative. La giornata si svolgerà in condizioni di stabilità, offrendo un quadro meteo tranquillo e asciutto per i residenti.

A Modena dopodomani cieli in prevalenza poco nuvolosi, con nubi in contenuto aumento dal tardo pomeriggio, non sono previste piogge. Durante la giornata di dopodomani la temperatura massima registrata sarà di 9°C, la minima di -2°C, lo zero termico si attesterà a 1602m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Sudovest, al pomeriggio moderati e proverranno da Est. Allerte meteo previste: ghiaccio. L'alta pressione si indebolisce, favorendo l'arrivo di aria più umida responsabile di un lento aumento della nuvolosità dal pomeriggio con deboli piogge dalla serata. Nello specifico su litorali e dorsale emiliana cieli inizialmente poco o parzialmente nuvolosi ma con nuvolosità in aumento a partire dal pomeriggio, responsabile di deboli piogge serali; sulla pianura emiliana nubi basse e banchi di nebbia in sollevamento diurno.

Le previsioni meteo per martedì 6 gennaio indicano un aumento delle nuvole a Modena, con deboli nevicate nel pomeriggio.

