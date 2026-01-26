Messico spari in campo da calcio | 11 morti e 12 feriti a Salamanca

Un grave episodio di violenza si è verificato in un campo da calcio a Salamanca, nello stato di Guanajuato, Messico. Durante l’attacco armato, sono state registrate almeno 11 vittime e 12 feriti. L’incidente ha suscitato preoccupazione per la sicurezza nella regione e richiama l’attenzione sulla diffusione del fenomeno della violenza armata nel paese.

(Adnkronos) – Almeno 11 persone sono state uccise e altre 12 sono rimaste ferite in un attacco armato in un campo da calcio nello stato messicano centrale di Guanajuato. Lo ha riferito l'ufficio del sindaco di Salamanca in una nota affermando che è stata avviata un'operazione per trovare i responsabili dell'aggressione. ''E' stata confermata la.🔗 Leggi su Periodicodaily.com

