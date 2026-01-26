Mercosur | È finita l' epoca degli accordi che non tengono conto della salute dei cittadini

Il ministro Francesco Lollobrigida ha dichiarato a Bruxelles che l’epoca degli accordi commerciali che trascurano la salute dei cittadini è terminata. Questa affermazione segna un cambio di rotta nelle relazioni tra l’Italia e il Mercosur, sottolineando l’importanza di considerare aspetti sanitari nelle trattative commerciali. La posizione italiana evidenzia una crescente attenzione verso la tutela della salute pubblica in ambito internazionale.

Lo ha dichiarato il ministro Francesco Lollobrigida a margine del Consiglio Agricoltura e Pesca a Bruxelles.

L’accordo tra l’Unione Europea e il Mercosur solleva preoccupazioni sulla sua equità, con Confeuro che sottolinea come sia sbilanciato e dannoso per l’agricoltura europea.

