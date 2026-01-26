Mercato Napoli Venerato | obiettivi in entrata e cessioni in chiusura

Il mercato del Napoli si avvicina alla chiusura con diverse trattative in corso. Secondo Venerato, la società sta lavorando per concludere alcune operazioni in entrata e cessioni in uscita. Gli ultimi giorni sono caratterizzati da un’attenta attività di mercato, volta a rafforzare la rosa e ottimizzare la rosa attuale. Restano da seguire gli sviluppi delle trattative in corso, che potrebbero definire le strategie future della squadra.

Ultimi giorni di mercato particolarmente movimentati per il Napoli, che prova ad accelerare per consegnare ad Antonio Conte nuovi rinforzi prima della chiusura delle trattative. Tra acquisti e cessioni, la dirigenza azzurra lavora su più tavoli con l’obiettivo di completare una rosa falcidiata dalle assenze. “Conte aspetta tanti acquisti in questi ultimi giorni, due se non tre. Partiamo subito dal terzino, Juanlu Sanchez, che era stato già seguito quest’estate, ritorna di nuovo di moda. Il Siviglia, però, deve accettare la formula proposta da Manna, cioè un prestito con diritto con un obbligo condizionato. 🔗 Leggi su Forzazzurri.net © Forzazzurri.net - Mercato Napoli, Venerato: obiettivi in entrata e cessioni in chiusura Mercato in movimento: cessioni chiave e obiettivi topIl mercato calcistico è in fermento, con il Napoli che si prepara a operazioni strategiche. Mercato Napoli, intesa vicina con il Nottingham Forest per Lucca: Lang verso la chiusura con il Galatasaray. E in entrata…Il mercato del Napoli si muove con diverse trattative in corso. Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news. CALCIOMERCATO NAPOLI: Antonio Conte FURIOSO, Cessione SHOCK! Argomenti discussi: Lucca e Lang verso l’addio, il Napoli punta due sostituti a sorpresa: le ultime – RAI; Diretta live calciomercato 19 gennaio 2026 asta Juve-Napoli per En Nesyri, Frattesi in bilico, Federico Chiesa in attesa; Rai - Il Napoli ha veduto Lang e Lucca: pronti due sostituti a sorpresa; Lang e Lucca via! Rai: dentro un attaccante e un esterno, in lista c’è anche Zirkzee!. Napoli, rispunta un grande obiettivo estivo: riecco Juanlu per la fasciaUltima settimana di mercato e un colpo ancora da piazzare. Giorni di partite e di riflessioni. Camaleontico, il Napoli: ha già cambiato pelle più volte, partendo dall’idea iniziale di 4-3-3, poi modif ... corrieredellosport.it Focus mercato alla DS: Venerato parlerà delle strategie del NapoliStasera su Rai Due alle 22.45 ritorna la 'Domenica Sportiva', condotta da Simona Rolandi e Paolo Maggioni. Primo piano sulle gare Juventus-Napoli e Roma -Milan. In diretta il giornalista ed esperto di ... tuttonapoli.net Manna: "Mercato Napoli Ci sono ancora dieci giorni..." - facebook.com facebook #Manna: "Mercato #Napoli Ci sono ancora dieci giorni..." x.com

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.