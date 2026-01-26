Il mercato invernale del Napoli si presenta come un’occasione per rafforzare la rosa in vista della seconda parte della stagione. Con la Juventus attenta a eventuali opportunità, le trattative potrebbero riservare sorprese, anche se le restrizioni di questa finestra sono più stringenti rispetto a quella estiva. In questo contesto, un nome dalla Liga potrebbe rappresentare un’occasione interessante per il club partenopeo, contribuendo a migliorare le prospettive future.

Il mercato del Napoli potrebbe davvero intrecciarsi con quello della Juventus? La sessione invernale è da sempre più complicata rispetto a quella estiva, difficile vedere grandi nomi lasciare le rispettive squadre, anche se negli ultimi giorni si può portare a casa qualche colpo interessante. Questa la speranza degli azzurri, ma nelle ultime ore potrebbe accendersi un duello con la Juventus. Mercato Napoli, per Juanlu c’è anche la Juve. Secondo quanto riportato da Claudio Raimondi ai microfoni di Sportmediaset, nelle ultime ore ci sarebbe stato un inserimento molto forte da parte della Juventus per Juanlu Sanchez, esterno del Siviglia che sarebbe stato identificato come rinforzo ideale e sostituto perfetto per Kalulu. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it

Mercato Napoli, è sfida alla Juventus! Un nome dalla Liga può accendere il mercato

