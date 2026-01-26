La Juventus continua la ricerca di un attaccante per rinforzare l’organico. Tra i nomi in circolazione, Beto si configura come una delle opzioni più concrete nelle prossime ore. La società valuta attentamente le possibilità di inserimento e le eventuali condizioni per portare l’attaccante in bianconero, con l’obiettivo di rafforzare il reparto offensivo per la stagione in corso.

Mercato Juve, i bianconeri proseguono la ricerca del numero 9 e la candidatura di Beto nelle prossime ore potrebbe diventare concreta. Il mercato della Juve entra nella sua fase più calda, ma non senza scossoni improvvisi e prese di posizione decise. Il caso che sta tenendo banco a Torino è quello legato a Youssef En-Nesyri, una trattativa che sembrava ben avviata e che ora si è trasformata in un vero e proprio scontro di volontà. A fare chiarezza sulla situazione è stato Giorgio Chiellini, che con la stessa decisione dei suoi celebri tackle ha spiegato l’impasse. La dirigenza bianconera non ha gradito le esitazioni del calciatore. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Mercato Juve, prosegue la caccia all’attaccante: questo giocatore può balzare in pole position nelle prossime ore

Approfondimenti su mercato juve

La Fiorentina intensifica i suoi sforzi nella ricerca del direttore sportivo, con la decisione finale che spetta a Commisso.

La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online.

MERCATO JUVE, SOS BOMBER: ECCO L'ATTACCANTE SCELTO DALL'ALGORITMO!

Ultime notizie su mercato juve

Argomenti discussi: Calciomercato live: Juve, Mateta o En-Nesyri. Ufficiale: Bove torna in campo, visite ok col Watford; Gasperini, Pisilli e il paragone con le leggende Juve. Poi sul mercato: Roma ancora in emergenza; Calciomercato, Mateta vuole subito la Juve. Napoli, Lang e Lucca vicini all’addio; Chi è Fortunato Krediet, il colpo della Juventus per il futuro: il classe 2010 arriva dal Feyenoord, dove gioca e la carriera.

Juve e Napoli si sfidano anche sul mercato: conteso Juanlu, ma ci sono altri obiettivi in comuneCaccia all’esterno spagnolo del Siviglia, che è seguito sia dai bianconeri che dai partenopei. La lista dei desideri però sembra avere diversi profili condivisi ... tuttosport.com

Norton-Cuffy in prestito, la Juve ci prova, Prosegue la caccia al vice Yidliz. Problemi per MinguezaLa Juventus continua a muoversi su più fronti per rinforzare il reparto offensivo e la fascia destra. Secondo quanto riportato da La Stampa, i dirigenti bianconeri stanno valutando ... tuttojuve.com

Le ultimissime sul mercato Juve Tutti gli aggiornamenti - facebook.com facebook