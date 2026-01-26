Mercato Juve prosegue la caccia all’attaccante | questo giocatore può balzare in pole position nelle prossime ore
La Juventus continua la ricerca di un attaccante per rinforzare l’organico. Tra i nomi in circolazione, Beto si configura come una delle opzioni più concrete nelle prossime ore. La società valuta attentamente le possibilità di inserimento e le eventuali condizioni per portare l’attaccante in bianconero, con l’obiettivo di rafforzare il reparto offensivo per la stagione in corso.
Mercato Juve, i bianconeri proseguono la ricerca del numero 9 e la candidatura di Beto nelle prossime ore potrebbe diventare concreta. Il mercato della Juve entra nella sua fase più calda, ma non senza scossoni improvvisi e prese di posizione decise. Il caso che sta tenendo banco a Torino è quello legato a Youssef En-Nesyri, una trattativa che sembrava ben avviata e che ora si è trasformata in un vero e proprio scontro di volontà. A fare chiarezza sulla situazione è stato Giorgio Chiellini, che con la stessa decisione dei suoi celebri tackle ha spiegato l’impasse. La dirigenza bianconera non ha gradito le esitazioni del calciatore. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
