Mercato Juve prosegue la caccia all’attaccante | questo giocatore può balzare in pole position nelle prossime ore viste le difficoltà per En-Nesyri

La Juventus continua la ricerca di un attaccante per rinforzare il reparto offensivo. Con le difficoltà riscontrate per En-Nesyri, il nome di Beto si fa sempre più concreto, aprendo nuove possibilità nelle prossime ore. La società valuta attentamente le opzioni per completare il reparto offensivo in vista della stagione.

Mercato Juve, i bianconeri proseguono la ricerca del numero 9 e la candidatura di Beto nelle prossime ore potrebbe diventare concreta. Il mercato della Juve entra nella sua fase più calda, ma non senza scossoni improvvisi e prese di posizione decise. Il caso che sta tenendo banco a Torino è quello legato a Youssef En-Nesyri, una trattativa che sembrava ben avviata e che ora si è trasformata in un vero e proprio scontro di volontà. A fare chiarezza sulla situazione è stato Giorgio Chiellini, che con la stessa decisione dei suoi celebri tackle ha spiegato l’impasse. La dirigenza bianconera non ha gradito le esitazioni del calciatore. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

La Juventus continua la ricerca di un attaccante per rinforzare l’organico.

Nelle prossime ore, Juventus e Fenerbahçe avvieranno un contatto per discutere della possibile cessione di En-Nesyri.

