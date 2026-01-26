Il mercato dell’Inter si concentra sulle cessioni, con Palacios ormai vicino alla separazione dal club. Resta da seguire l’evoluzione della trattativa per Frattesi, che potrebbe rappresentare un possibile colpo di scena. La società nerazzurra valuta attentamente le operazioni in uscita per ottimizzare la rosa in vista della nuova stagione.

Inter News 24 Mercato Inter, nerazzurri a lavoro sulle cessioni. La situazione è chiara: in chiusura l’addio di Palacios, attesa per Frattesi. È ormai definita l’uscita di Palacios dall’ Inter. Il difensore argentino, dopo un periodo di incertezze, è pronto a trasferirsi all’Estudiantes con la formula del prestito con diritto di riscatto. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, l’operazione è praticamente chiusa e si attendono soltanto gli ultimi dettagli burocratici prima dell’annuncio ufficiale. Questa cessione rappresenta una possibilità per Palacios di trovare maggiore continuità, mentre per l’Inter consente di liberare uno slot in rosa, utile per eventuali nuovi innesti in questa finestra di mercato. 🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Mercato Inter, si lavora sulle cessioni: in chiusura l’addio di Palacios, possibile colpo di scena su Frattesi!

Frattesi Inter, occhio al mercato di gennaio: possibile addio e nome a sorpresa per il centrocampoIn vista del mercato di gennaio, si intensificano le voci sul possibile addio di Frattesi dall’Inter, con interessamenti concreti da parte di club turchi.

Leggi anche: Il Napoli lavora sul mercato: possibile il colpo Goretzka

La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti.

Argomenti discussi: Calciomercato 2026, news, indiscrezioni e trattative del 19 gennaio; Inter news | Marotta lavora ad un colpo da sogno! / Calciomercato; L'Inter lavora per il dopo Sommer, ancora incerto: Vicario in pole su tutti; Le notizie di calciomercato del 20 gennaio 2026: Juve spedita su En-Nesyri, l'Inter piomba su Dibu Martinez.

Inter, Chivu: Si lavora e si sogna. Mercato? Quello che dico rimane tra quattro mura...L'Inter vede l'inferno per un tempo, poi schiaccia il Pisa con un tennistico 6-2. Moreo lancia i toscani con una doppietta, poi si scatena. tuttomercatoweb.com

Inter, il nuovo portiere arriva dalla Serie A: per il dopo Sommer c’è CarnesecchiL'Inter prepara l'assalto in casa di una rivale per la prossima stagione con i nerazzurri a caccia di un nuovo portiere ... calciomercato.it

Mercato Inter Pronto un clamoroso ritorno facebook

Mercato #Inter, #Henrique non convince: #Chivu aspetta #Perisic, individuato anche il vice #Sommer x.com