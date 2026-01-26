Mercato Inter futuro di Frattesi da decidere | quanto pesa sul bilancio nerazzurro

L'eventuale trasferimento di Frattesi rappresenta un elemento importante nel bilancio dell'Inter. La decisione sul suo futuro influenzerà non solo la rosa, ma anche le strategie finanziarie del club. In questo contesto, valutare i costi e i benefici è fondamentale per mantenere un equilibrio tra ambizioni sportive e sostenibilità economica.

Inter News 24 . Segui le ultimissime sul club. Il mercato invernale dei nerazzurri entra in una fase caldissima, con i riflettori puntati su una possibile uscita eccellente. Davide Frattesi, l’incursore della Nazionale italiana celebre per i suoi inserimenti fulminei e il vizio del gol, potrebbe infatti salutare la Beneamata già a gennaio. La volontà del calciatore è chiara: trovare una maglia da titolare per non perdere il treno dell’azzurro, una necessità che si scontra con le rotazioni tattiche imposte da Cristian Chivu, il tecnico dell’Inter che sta gestendo con polso fermo lo spogliatoio dei campioni d’Italia. 🔗 Leggi su Internews24.com

Resta aggiornato sulle ultime novità del calciomercato dell’Inter, con focus su Aleksandar Stankovic e le possibili conseguenze dell’addio di Frattesi, che potrebbe portare Muharemovic in nerazzurro.

Nel mercato dell’Inter, si susseguono aggiornamenti sul futuro di Frattesi.

