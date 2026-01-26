Mercato immobiliare saturo Dovranno cercare fuori città

Il mercato immobiliare attuale, caratterizzato da un’elevata saturazione, rende difficile trovare soluzioni all’interno delle aree urbane più centrali. Di conseguenza, molte persone sono costrette a considerare opzioni fuori città. Questa situazione evidenzia come l’offerta non riesca a rispondere alle esigenze abitative, accentuando la necessità di strategie alternative per fronteggiare la crescente domanda.

"Il mercato immobiliare non è in grado di sopperire all’emergenza abitativa dettata dal grattacielo". Il periodo successivo all’ordinanza di sgombero delle torri A e C del Grattacielo, dopo che era stata già dichiarata l’inagibilità della Torre B a seguito dell’incendio dell’11 gennaio, potrebbe generare una concreta criticità in termini abitativi. Ne abbiamo parlato con gli esperti del settore e referenti delle agenzie immobiliari. Tra loro, la presidente di Fimaa, Cristina Boni, titolare dell’agenzia Studio Kriss Immobiliare. "Abbiamo appreso anche noi in questi ultimi giorni di questo decisione – spiega –. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

