Mercatino a Frosinone Alta

Il mercatino di Frosinone Alta si tiene ogni prima domenica del mese in piazza Turriziani. Organizzato dagli Artigiani del Borgo ODV, rappresenta un’occasione per scoprire prodotti artigianali e vivere l’atmosfera del centro storico. L’evento è aperto a tutti e si propone come un momento di incontro tra comunità e tradizione locale.

Torna l'appuntamento, come ogni prima domenica del mese, con il mercatino di Frosinone Alta, in piazza Turriziani, curato dagli Artigiani del Borgo ODV. Dalle ore 9,30 alle ore 18 un luogo unico dove poter scovare pezzi rari, regali unici e artigianato tipico categoricamente home made. Il 18 gennaio, piazza Turriziani a Frosinone ospiterà nuovamente il mercatino degli artigiani del Borgo ODV. Mercatino dell'artigianato e del piccolo antiquariato. Domenica 1 Febbraio 2026 Dalle ore 9.30 alle 18.00. Piazza Norberto Turriziani.

