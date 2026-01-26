Mensa scolastica di Desenzano scatta la sanzione dopo la segnalazione della scuola | tracce di sangue nel pranzo

A Desenzano del Garda, la mensa scolastica della primaria “Laini” ha ricevuto una sanzione dopo aver segnalato la presenza di tracce di sangue nel pasto. L’incidente, avvenuto il 29 ottobre 2025, ha portato a un intervento delle autorità competenti, che stanno approfondendo quanto accaduto. La notizia sottolinea l’importanza di garantire standard di sicurezza e igiene elevati nei servizi di ristorazione scolastica.

Tracce di sangue notate durante il pranzo alla primaria "Laini". È stata comminata una sanzione al servizio di mensa scolastica di Desenzano del Garda, in provincia di Brescia, dopo una segnalazione partita dalla scuola primaria "Laini" il 29 ottobre 2025. Durante il momento del pranzo, alcuni operatori avrebbero notato presunte tracce di sangue sotto i piatti o vicino ai contorni serviti agli alunni. Dalle verifiche successive è emerso che l'episodio sarebbe stato di natura accidentale: un'addetta alla distribuzione dei pasti si sarebbe ferita mentre spostava una teglia, continuando però a servire senza rendersi subito conto della perdita di sangue.

A Desenzano del Garda, un’addetta della mensa scolastica si è ferita accidentalmente durante il servizio, causando la presenza di sangue nei piatti dei bambini.

