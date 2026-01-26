Menarini cassa integrazione per 60 operai | sindacati preoccupati

Menarini ha annunciato l’utilizzo della cassa integrazione per 60 operai dello stabilimento di Flumeri, a causa di un calo delle commesse. Sindacati e lavoratori esprimono preoccupazione per l’impatto di questa misura sulla continuità occupazionale e sulla situazione economica dell’azienda. La decisione è stata presa dopo aver raggiunto un accordo, evidenziando le difficoltà del settore e la necessità di strumenti di sostegno temporaneo.

E' stato raggiunto l'accordo per il ricorso alla cassa integrazione guadagni ordinaria allo stabiliment o Menarini di Flumeri, a causa del calo delle commesse. Lo comunicano in una nota congiunta di Fim, Fiom, Uilm, Fismic, Uglm Avellino: " Lo strumento partirà dal 9 febbraio con un primo fermo che interesserà 60 lavoratori, per poi estendersi progressivamente fino a coinvolgere circa il 90% delle maestranze a metà del mese di aprile. La durata complessiva prevista è di 13 settimane. Nel corso del confronto è stato inoltre chiarito che il ricorso alla Cigo non inciderà in alcun modo sui percorsi di stabilizzazione dei lavoratori con contratto in scadenza nel periodo di riferimento.

