Memorial Zecchini Lavori già in corso

Dal 21 al 24 maggio si svolge la seconda edizione del Memorial Carlo Zecchini, torneo internazionale di calcio giovanile organizzato dalla Pro Soccer Lab. L’evento, riservato alla categoria under 14, vede la partecipazione di squadre di rilievo come Lazio, Juventus, Watford, Bologna e altre. Un’occasione per giovani talenti di confrontarsi in un contesto competitivo e formativo, promuovendo lo sviluppo del calcio giovanile in un ambiente qualificato e internazionale.

Dal 21 al 24 maggio torna la seconda edizione del Memorial Carlo Zecchini. Il torneo internazionale di calcio giovanile, organizzato dalla Pro Soccer Lab, torna con la seconda edizione e sarà aperto alla categoria under 14: Lazio, Juventus, Watford, Bologna, Fiorentina, Pisa, Spezia, Piacenza, Perugia, Arezzo e Reggiana tra le squadre invitate. Mancano quattro mesi ma l’organizzazione è già in fermento. Quest’anno il torneo sarà aperto alla categoria Giovanissimi under 14, e vedrà tra le squadre invitate dall’organizzazione anche squadre straniere come il Watford. "Organizzare la seconda edizione di questo memorial – spiega Roberto Picardi, responsabile area tecnica Pro Soccer Lab – è per noi un grande privilegio. 🔗 Leggi su Lanazione.it

