Meloni su Crans Montana | L' ambasciatore torna solo se la Svizzera collabora
Il rapporto tra Italia e Svizzera si confronta ancora sulla vicenda di Crans-Montana, dove un incendio nel giorno di Capodanno ha causato numerose vittime e feriti. Meloni ha dichiarato che l’ambasciatore italiano tornerà solo se la Svizzera collaborerà attivamente. La disputa evidenzia le tensioni diplomatiche tra i due paesi, sottolineando l’importanza di una risposta condivisa e di un dialogo costruttivo.
Prosegue lo scontro diplomatico tra Italia e Svizzera in merito alle vicende relative a Crans-Montana, l'incendio di Capodanno in cui hanno perso la vita 40 persone e altre 116 sono rimaste ferite. Dopo la scarcerazione - dietro cauzione - di Jacques Moretti, proprietario del bar "Le Constellation" in cui è avvenuta la tragedia, il governo Meloni ha deciso di richiamare in Italia l'ambasciatore Gian Lorenzo Cornado in segno di protesta. E proprio nelle ultime ore la presidente del Consiglio ha incontrato l'alto diplomatico: un confronto in cui sono state discusse le condizioni per garantire il suo rientro nel Paese elvetico.🔗 Leggi su Today.it
