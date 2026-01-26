Meloni delusa da Salvini e l’incontro ‘inopportuno’ con Robinson al Mit | la remigrazione arriverà in Italia?

Il recente incontro tra Salvini e Robinson al Mit ha suscitato alcune reazioni all’interno del panorama politico italiano. Meloni, pur mantenendo una posizione critica, ha evidenziato come le divergenze tra gli interessi di partito e quelli della nazione richiedano attenzione e discernimento. La sua presa di posizione si concentra sulla scelta di incontrare l’esponente, piuttosto che sulle idee in sé, sottolineando l’importanza di un approccio ponderato alle decisioni istituzionali.

Gli interessi di partito e quelli della Nazione sono differenti e come tali devono essere trattati. La critica silenziosa di Meloni, quindi, non riguarda in sé e per sé le idee di Robinson, ma solo la decisione di incontrarlo all'interno del ministero. Inoltre, a preoccupare è il motivo di questo incontro "Sarò libero di incontrare chi fico secco voglio io?", si è chiesto retoricamente il segretario della Lega, Matteo Salvini, nel corso del suo intervento-fiume sul paco di Rivisindoli, in occasione di una kermesse del Carroccio. Una considerazione che è giunta a seguito delle critiche scatenate dal selfie pubblicato dal vicepremier con l'esponente di estrema destra inglese Tommy Robinson.

