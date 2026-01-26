Mel C, nota per la sua carriera musicale, ha recentemente espresso un cambiamento di opinione riguardo al matrimonio con Chris Dingwall. Dopo anni di scetticismo, la cantante ha ammesso di sentirsi più aperta all’idea, anche grazie a una nuova esperienza su un’app di incontri. Questo cambiamento testimonia come le prospettive sulla vita privata possano evolversi nel tempo, aprendosi a possibilità inaspettate.

Per anni, Mel C aveva pensato che l’abito bianco non fosse assolutamente parte del suo futuro oggi, invece, ammette che l’idea del matrimonio potrebbe non essere più così lontana. Il motivo ha un nome e cognome precisi: Chris Dingwall. Scopriamo di più. Mel C: “Sono così felice che potrei cambiare idea”. La cantante delle Spice Girls, 51 anni, ha alle spalle relazioni importanti e durature, ma non è mai arrivata alle nozze. Un’assenza che non aveva mai vissuto come una mancanza. “Non pensavo che il matrimonio facesse parte della mia storia”, ha raccontato al Sunday Times. Poi, però, qualcosa è cambiato. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Mel C pensa al matrimonio con Chris Dingwall? “Sono così felice che potrei cambiare idea”. La scintilla su una app di incontri

Pogacar non chiude al Giro d’Italia 2026: "Potrei cambiare idea all'ultimo"Tadej Pogacar non ha escluso la possibilità di partecipare al Giro d’Italia 2026, lasciando aperta la porta a un’eventuale scelta finale.

Leggi anche: "Non potrei sopravvivere a mia sorella gemella. Il giorno del matrimonio con Venditti ebbe una premonizione, ecco quale". Simona Izzo commenta così la morte delle Kessler

La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento.

Argomenti discussi: Evelina Sgarbi scrive a Valentino Rossi: I nostri padri isolati (e indeboliti) dalle compagne, situazioni simili; È così difficile essere all’ombra di un genitore che ha avuto successo: Mel C si inserisce nella faida tra Beckham mentre rivela perché ha tenuto sua figlia Scarlet, 16 anni, lontana dagli occhi del pubblico; Striscia La Notizia torna il 22 gennaio, Antonio Ricci: Con noi Maria De Filippi. Affari Tuoi? Induce al gioco d'azzardo. Signorini?...; Morgan: Sono stato licenziato senza motivo. I rapporti con Fedez? Sono ottimi.

Mel C pensa al matrimonio con Chris Dingwall? Sono così felice che potrei cambiare idea. La scintilla su una app di incontriLa Spice Girl Melanie Jayne Chisholm confessa che, per la prima volta, sta pensando alle nozze dopo aver conosciuto il modello australiano. Sporty Spice: È un’anima gentile ... quotidiano.net

L’eleganza non è una divisa. È il tuo biglietto da visita. Matrimonio. Gala. Evento. Ogni occasione ha il suo codice, ma lo stile... quello deve essere solo il tuo. Spesso si pensa che l’attenzione sia tutta per la sposa. Ma l’uomo Da Celli Centro Sposi la - facebook.com facebook