Medolla Sf rimane in dieci Ma batte lo stesso il Baiso

In un match combattuto, Medolla SF ha concluso in dieci uomini ma ha comunque ottenuto una vittoria contro Baiso con il punteggio di 2-1. La partita ha visto diverse sostituzioni e un'ottima organizzazione da parte di entrambe le squadre, con Medolla SF che ha saputo mantenere la concentrazione nonostante le sfide numeriche.

BAISO 1 MEDOLLA SF 2 BAISO: Rosa, Pavarini, Silvestri (36'st Incerti), Gazzotti, Ruopolo, Paglia, Benassi (1'st Ovi), Bertolani, Pederzini (30'st Zanetti), Caputo, Caselli (15'st Barozzi). A disp. Brevini, Casini, Codeluppi, Ghirelli. All. Baroni MEDOLLA SAN FELICE: Neri, Malavasi, Saracino, Hoxha, Leozappa, Assohoun, Pastorelli, Zanoli, Guidone (20'st Trajkovic), Serroukh (30'st Bugneac), Adusa (10'st Tecku). A disp. Maccarinelli, F. Benassi, Franco, Bagni, Fontana, Atti. All. Semeraro Arbitro: Krolikowski di Modena Reti: 28' Pastorelli, 20'st Guidone, 26'st Bertolani Note: espulsi all'11' Leozappa e al 35'st Paglia, ammoniti Paglia, Pavarini, Benassi La capolista Medolla San Felice è più forte anche del rosso che dopo 11' la costringe in dieci a Viano col Baiso e conquista la vittoria numero 15 in 20 gare, restando a +6 sulle inseguitrici.

