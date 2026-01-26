Medicina tra passione e dedizione assegnato il Premio Ippocrate | i nomi

L’auditorium dell’Ordine dei Medici di Reggio Calabria ha accolto l’XI edizione del Premio Ippocrate, riconoscimento dedicato all’eccellenza nella medicina. L’evento, ormai consolidato nel panorama culturale locale, celebra professionisti che si sono distinti per dedizione e impegno nel progresso scientifico e sociale. Un’occasione importante per valorizzare il ruolo fondamentale dei medici nel territorio e nella comunità.

La consegna dei riconoscimenti si è tenuta nell'auditorium dell'ordine dei medici e degli odontoiatri di Reggio Calabria. I commenti dei presidenti Veneziano e Frattima “Questo premio – ha spiegato – idealmente va anche a tutti quei colleghi che lavorano in silenzio, con grande passione e dedizione, senza mai cercare visibilità”. Un passaggio significativo è stato dedicato al tema della migrazione sanitaria e alla necessità di invertire la tendenza, valorizzando ciò che di buono la sanità reggina e calabrese è oggi in grado di offrire. Frattima ha sottolineato come il premio non rappresenti soltanto un riconoscimento alle competenze professionali, ma soprattutto un tributo alle qualità umane che devono accompagnare l’esercizio della professione medica.🔗 Leggi su Reggiotoday.it

