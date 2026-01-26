Medicina del territorio il ruolo centrale dei Point of care testing

I Point of Care Testing (Poct) rappresentano un’opportunità per rafforzare la medicina territoriale, consentendo diagnosi rapide e immediate vicino al paziente. Tuttavia, il loro impiego efficace dipende da una corretta organizzazione e regolamentazione. Questi strumenti, se integrati in modo appropriato, possono contribuire a migliorare l’efficienza dei servizi sanitari e a garantire un’assistenza più tempestiva e territoriale.

Roma, 26 gen. (Adnkronos Salute) - I Point of care testing (Poct), cioè gli esami diagnostici eseguiti direttamente vicino al paziente, possono avere un ruolo importante nel rafforzare la sanità territoriale, a condizione che il loro utilizzo sia ben organizzato e regolamentato. E' quanto emerge dal 'Documento tecnico sui Point of care testing' pubblicato da Agenas, Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali. Il documento - riporta una nota della Società italiana di biochimica clinica e biologia molecolare clinica - medicina di laboratorio (Sibioc) - definisce il ruolo degli esami diagnostici di prossimità, effettuati nel luogo di cura del paziente, e stabilisce regole chiare per il loro utilizzo. 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Medicina del territorio, il ruolo centrale dei Point of care testing Leggi anche: Mangano: "Ciclo virtuoso dei rifiuti, infrastrutture tecnologiche e più medicina del territorio per la Puglia" Leggi anche: Non solo voti: la relazione educativa e il ruolo centrale del docente Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia. Argomenti discussi: SIMG: prevenzione e sanità territoriale decisive per la sostenibilità del Servizio sanitario nazionale; Continua il viaggio del Camper per la Medicina di Prossimità; Solidarietà del territorio; Senza medici sul territorio il Pronto Soccorso collassa. Medicina del territorio, il ruolo centrale dei Point of care testingBuoro (Sibioc), 'il laboratorio deve avvicinarsi al paziente ma mantenere un'alta gestione del rischio clinico' ... adnkronos.com Facoltà di Medicina in città: «Il territorio può sostenerla»L’eccellenza del «Papa Giovanni», Locati: «Da valorizzare»E sulla Facoltà di Medicina: «Una sfida che il territorio può sostenere». ecodibergamo.it Il Medico di Medicina Generale è il primo presidio di salute sul territorio. Prende in carico le persone nel tempo, lavora sulla prevenzione e garantisce continuità delle cure, evitando frammentazione, attese inutili e percorsi sbagliati. Senza una Medicina Gener - facebook.com facebook

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.