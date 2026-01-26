Meccanica e panettone | il modello di Tnc Group

Il modello di Tnc Group si distingue per l’integrazione tra il settore meccanico e la produzione di panettoni, come quelli della Galup. Le macchine utensili e le componenti meccaniche sono fondamentali per garantire l’efficienza e l’innovazione dei processi di impasto e formatura. Questa sinergia permette di mantenere elevati standard di qualità e affidabilità, assicurando continuità e precisione nella produzione di dolci tipici italiani.

I PANETTONI della Galup e le macchine utensili. Uno strano connubio tra due mondi che però si intersecano sul fronte della meccanica e della sua componentistica quando serve qualche riparazione o innovazione alle macchine che impastano o formano. I due mondi, quello alimentare e quello del meccano-tessile e della meccanica di precisione targata Tcn, si sono incrociati ad Alba (Cuneo) per una questione di "cuore". Correva l'anno 2014 e Giuseppe Bernocco, presidente di Tcn, scopre della vendita di un'azienda alimentare. "Non mi interessa l'alimentare", risponde all'avvocato che glielo proponeva. "Peccato – insiste l'avvocato – perché è la Galup".

