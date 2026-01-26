mctominay frenato elmas non inventa vergara ci prova

In una partita caratterizzata da alcune difficoltà, Meret si mostra con una prestazione complessivamente insufficiente, evidenziando incertezze nei disimpegni dopo quattro mesi di inattività. Di Lorenzo si conferma con un voto di 5,5, mentre McTominay e Elmas cercano di impostare il gioco senza riuscire a fare la differenza. Vergara tenta di spronare la squadra, ma la mancanza di incisività ha inciso sul risultato finale.

MERET 5,5. Non giocava da 4 mesi e un po’ di incertezza c’è nei disimpegni. Ma sui gol può poco. DI LORENZO 5,5. Come ‘braccetto’ non rende al meglio, spesso si passa dalla sua parte. BUONGIORNO 6,5. Spettacolare l’intervento che nega il gol a Conceiçao. Sfortunato il rimpallo che spiana la strada a Kostic per il 3-0. JUAN JESUS 5. Errori diffusi, specie quello che porta al raddoppio bianconero. GUTIERREZ 5,5. L’avvio è da apprezzare, cerca spunti interessanti. Ripresa però col fiato corto. LOBOTKA 5,5. Il Napoli alle corde fatica ad affidarsi ai suoi tocchi e sembra fuori partita. Cresce un po’ nel secondo tempo. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

MCTOMINAY 5. Chiaramente in riserva, lo scozzese non tira fuori dal cilindro numeri sufficienti a tenere il Napoli a galla. SPINAZZOLA 5. Poco presente in spinta, si segnala anche per la marcatura ...

