Mauro non ci sta | Il rigore fischiato a Bartesaghi fa ridere! Che deve fare tagliarsi il braccio?

Durante la partita tra Roma e Milan, terminata 1-1, Massimo Mauro ha commentato con scetticismo il rigore fischiato per il fallo di mano di Bartesaghi. Secondo l’ex calciatore, la decisione appare eccessiva e discutibile, suscitando reazioni tra i tifosi e gli addetti ai lavori. La sua opinione evidenzia le polemiche frequenti sui criteri arbitrali in gare di alto livello.

"Il rigore fischiato a Bartesaghi fa ridere! Che deve fare, tagliarsi il braccio? Celik gli tira da 5 centimetri. Che facciano qualcosa!". Questo lo sfogo di Massimo Mauro durante il programma 'Pressing' di 'SportMediaset' sul rigore assegnato alla Roma durante la sfida contro il Milan. LEGGI ANCHE: Contro la Roma il solito piano tattico del Milan di Allegri: per il futuro serve cambiare?>>> Mauro continua: "Attenzione, non sto dicendo che non è rigore da regolamento, ma in un calcio che pensa agli interessi del calcio non è mai rigore! Purtroppo dobbiamo dire che è rigore. I calciatori dovrebbero mettersi insieme e proporre qualcosa per il bene del calcio, per cambiare queste regole. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

Mike Maignan ha espresso il suo disappunto riguardo al rigore assegnato alla Roma nel match di Serie A contro il Milan.

Dopo il pareggio tra Roma e Milan, Mike Maignan ha commentato con franchezza il penalty contestato, ironizzando sulla decisione dell’arbitro.

