Matteo Chigorno uccisioni nel mondo dell’arte

Matteo Chigorno è al centro di un dibattito che coinvolge il mondo dell’arte e la cronaca. La miniserie su Fabrizio Corona ha riacceso l’interesse, portando alla luce alcune vicende legate a figure pubbliche e ai loro rapporti con il mondo dell’arte. Questo articolo analizza i collegamenti tra eventi, storie e personaggi, offrendo una prospettiva chiara e senza sensazionalismi su un tema di attualità.
Da quando è uscita la miniserie su Fabrizio Corona non si è parlato d’altro, in ogni salsa, trito e ritrito, il suo nome oscillava in tutto internet. A me però, amante dell’arte, ha attirato più l’attenzione la storia di Matteo Chigorno, assassino, presente come personaggio di passaggio all’interno della miniserie. Io non ne sapevo niente, essendo che, quando si è svolta la tragedia avevo solo 8 anni, ma sono subito andata a informarmi e ora vi racconto tutto. Matteo Chigorno non è un assassino qualunque, perché il 3 marzo 2010 a Milano, uccise e fece a pezzi il corpo di Giovanni Schubert, rendendo la storia una delle più cruenti all’interno del mondo dell’arte. 🔗 Leggi su 361magazine.com
La recente comparsa di Matteo Chigorno all'interno della serie televisiva dedicata a Fabrizio Corona, Io sono notizia (Netflix, 2025), riapre una questione che riguarda da vicino la cultura contemporanea: cosa accade quando la cronaca nera smette di essere
