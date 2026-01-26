In un match decisivo, Matic si conferma elemento fondamentale, disinnescando le offensive di Vardy al quarto d’ora. La sua prestazione contribuisce alla solidità difensiva della squadra, portando un importante clean sheet dopo mesi. Idzes e Walukiewicz completano il reparto, offrendo una prestazione equilibrata e affidabile. Una prova che sottolinea l’importanza di un’attenzione costante e di un’organizzazione difensiva efficace.

MURIC 6,5. Decisivo su Vardy al quarto d’ora, fa buona guardia anche da lì in avanti, ritrovando quel clean sheet che gli mancava, e non per colpa sua, da novembre WALUKIEWIZ 6. Un’incomprensione con Idzes manda Vardy a un passo dall’uno a uno. Avrebbe spazio da sfruttare meglio nella metà campo ospite, il polacco, ma ha più i tempi del difensore che non il passo dell’assalitore IDZES 6. Disinnesca Vardy senza troppe difficoltà: gli affanni nel finale passano in cavalleria. MUHAREMOVIC 6,5. Un paio di – inusuali – imprecisioni in rilancio compensate dalla solita prova di spessore. DOIG 7. Guerreggia a tutta fascia prima con Barbieri poi con Johnsen, azzerando entrambi. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Matic sempre più indispensabile. Idzes disinnesca Vardy

Sempre meno, sempre più anziani e sempre più poveri: così Terni perde i pezziA Terni si osserva un progressivo invecchiamento della popolazione, accompagnato da una diminuzione delle nascite.

Leggi anche: La ricetta di Buratti. "Indispensabile un Trodica più aggressivo a Urbania»

La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online.

Calcio, Matic e l'addio alla Roma: Meritavo più rispettoIl problema sono state le persone che hanno promesso qualcosa e non l’hanno mantenuto, mi è mancata stabilità e non mi sentivo bene con quelle sensazioni: ho fatto del mio meglio e stavo bene, ho ... romatoday.it

Matic, che bordata alla Roma: «Meritavo più rispetto. Mi sentivo sempre in prova e ho deciso di andare via»Nemanja Matic senza giri di parole ha spiegato il motivo del suo addio alla Roma. L'attuale centrocampista del Sassuolo ai microfoni di Sky Sport ha riavvolto il nastro ed è tornato a parlare di ... ilmessaggero.it