Mateta Juve torna in auge | pronta una nuova offerta al Crystal Palace? Le ultime indiscrezioni

Le recenti voci di mercato segnalano un possibile ritorno di Mateta alla Juventus. Si parla di una nuova proposta al Crystal Palace per riportare l’attaccante francese in Italia. In questo articolo analizziamo le ultime indiscrezioni e le possibili implicazioni di questa operazione per il mercato bianconero.

sul futuro dell’attaccante francese. Il mercato della Juventus entra nella sua fase più calda, con la dirigenza bianconera decisa a regalare a Luciano Spalletti quel rinforzo fisico in attacco, richiesto a gran voce dopo lo stop per En-Nesyri. Secondo quanto riferito dall’esperto di mercato Nicolò Schira, il nome in cima alla lista resta quello di Jean-Philippe Mateta. Tra il club torinese e l’attaccante francese del Crystal Palace ci sarebbe già un’intesa di massima: per lui è pronto un contratto quadriennale da 3,5 milioni di euro a stagione. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

Mateta Juve, pronta l’offerta bianconera per l’attaccante del Crystal Palace: questa la strategia di Ottolini. Le ultimeLa Juventus sta valutando un possibile acquisto di Jean-Philippe Mateta, attaccante del Crystal Palace.

Juventus, rilancio per Mateta: pronta nuova offerta al Crystal PalaceLa Juventus ha ripreso i contatti con il Crystal Palace per Jean-Philippe Mateta, attaccante francese.

Juve, Mateta può tornare in auge: nuova offerta al Crystal Palace?Viste le difficoltà a chiudere l'acquisto di En-Nesyri, la Juventus potrebbe tornare con forza su Jean-Philippe Mateta, centravanti classe 1997 del Crystal Palace e della ... tuttojuve.com

Calciomercato live: Juve, Mateta o En-Nesyri. Ufficiale: Bove torna in campo, visite ok col WatfordProsegue la trattativa per il bomber francese con il Crystal Palace dopo il rilancio di ieri, i bianconeri si fiondano già sull’alternativa del Fenerbahce che ... lastampa.it

Mateta era il preferito di Spalletti, ma il Crystal Palace chiede obbligo di riscatto garantito a 35M. Vediamo se la vittoria di oggi cambia i piani della Juve che finora era orientata a prendere una punta in prestito con diritto di riscatto per tenersi le mani libere per x.com

Retroscena su Jean-Philippe #Mateta, l'obiettivo della #Juventus prima dell'affondo #EnNesyri Nonostante il forte interesse dei bianconeri, l'allenatore del #CrystalPalace, Oliver #Glasner, ha frenato bruscamente la trattativa Il tecnico del club inglese ha - facebook.com facebook