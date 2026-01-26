Mateta Juve torna in auge | pronta una nuova offerta al Crystal Palace? Le ultime indiscrezioni

Da juventusnews24.com 26 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Le recenti voci di mercato segnalano un possibile ritorno di Mateta alla Juventus. Si parla di una nuova proposta al Crystal Palace per riportare l’attaccante francese in Italia. In questo articolo analizziamo le ultime indiscrezioni e le possibili implicazioni di questa operazione per il mercato bianconero.

sul futuro dell’attaccante francese. Il mercato della  Juventus  entra nella sua fase più calda, con la dirigenza bianconera decisa a regalare a Luciano Spalletti quel rinforzo fisico in attacco, richiesto a gran voce dopo lo stop per En-Nesyri. Secondo quanto riferito dall’esperto di mercato  Nicolò Schira, il nome in cima alla lista resta quello di  Jean-Philippe Mateta. Tra il club torinese e l’attaccante francese del  Crystal Palace  ci sarebbe già un’intesa di massima: per lui è pronto un contratto quadriennale da  3,5 milioni di euro a stagione. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

mateta juve torna in auge pronta una nuova offerta al crystal palace le ultime indiscrezioni

© Juventusnews24.com - Mateta Juve torna in auge: pronta una nuova offerta al Crystal Palace? Le ultime indiscrezioni

Mateta Juve, pronta l’offerta bianconera per l’attaccante del Crystal Palace: questa la strategia di Ottolini. Le ultimeLa Juventus sta valutando un possibile acquisto di Jean-Philippe Mateta, attaccante del Crystal Palace.

Juventus, rilancio per Mateta: pronta nuova offerta al Crystal PalaceLa Juventus ha ripreso i contatti con il Crystal Palace per Jean-Philippe Mateta, attaccante francese.

Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news.

Argomenti discussi: Calciomercato live: Juve, Mateta o En-Nesyri. Ufficiale: Bove torna in campo, visite ok col Watford; Calciomercato Juve, muro Mateta: per ora è stop. Sale En-Nesyri, torna di moda Gudmundsson; Diretta calciomercato: la Juve tratta Mateta con il Crystal Palace, Camarda può tornare al Milan; Juventus: Mateta si avvicina, ballano solo 2 miilioni. Napoli: è caccia a Daniel Maldini mentre Lang va al Galatasaray.

mateta juve torna inJuve, Mateta può tornare in auge: nuova offerta al Crystal Palace?Viste le difficoltà a chiudere l'acquisto di En-Nesyri, la Juventus potrebbe tornare con forza su Jean-Philippe Mateta, centravanti classe 1997 del Crystal Palace e della ... tuttojuve.com

mateta juve torna inCalciomercato live: Juve, Mateta o En-Nesyri. Ufficiale: Bove torna in campo, visite ok col WatfordProsegue la trattativa per il bomber francese con il Crystal Palace dopo il rilancio di ieri, i bianconeri si fiondano già sull’alternativa del Fenerbahce che ... lastampa.it

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.