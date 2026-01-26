Le date di uscita delle materie per l’esame di Maturità 2026 si basano sulle iterazioni degli anni passati. Conoscere i possibili periodi può aiutare gli studenti a pianificare al meglio la preparazione. Questo articolo analizza le date delle precedenti edizioni, offrendo un quadro delle tempistiche previste per quest’anno, in modo chiaro e preciso, in vista di una settimana potenzialmente decisiva per tutti gli studenti coinvolti.

Settimana potenzialmente cruciale per tutti gli studenti che affronteranno l’ esame di Maturità 2026. Entro pochi giorni infatti, almeno stando allo storico degli ultimi anni, il Ministero dell’Istruzione e del Merito potrebbe rendere note le materie della seconda prova scritta, selezionata come sempre a seconda dell’indirizzo scolastico. Non solo, perché questa volta il ministero comunicherà anche le quattro discipline oggetto del nuovo colloquio orale, riformato di recente. Già fissata la data per la prima prova, quella di italiano: gli studenti saranno convocati ai banchi giovedì 18 giugno. Il giorno successivo toccherà alla seconda. 🔗 Leggi su Lettera43.it

© Lettera43.it - Materie esame maturità 2026 ci siamo: le possibili date di uscita in base agli scorsi anni

Maturità 2026: quando si decide il destino degli studenti

