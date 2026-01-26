match point per meloni nel 2026

Giorgia Meloni si sta affermando come figura di rilievo in Europa, contribuendo a collocare l’Italia al centro del dibattito internazionale. La sua leadership sta suscitando interesse e riflessioni su vari aspetti, dall’economia alla politica, posizionando il nostro paese come esempio di riferimento. Con il 2026 alle porte, si profilano nuove opportunità e sfide che richiedono attenzione e analisi obiettive delle dinamiche in corso.

Giorgia Meloni in Europa sta facendo scuola e ha saputo mettere l'Italia al centro delle attenzioni internazionali come modello da seguire e a cui guardare sotto vari punti di vista, anche quello economico. Era impensabile un risultato simile solo 3 anni fa, quando si è insediata a Palazzo Chigi con il suo esecutivo ma il duro lavoro e la capacità di scegliere una strada e seguirla, senza lasciarsi condizionare da fattori inutili, le sta dando ragione. L'Italia è passata dall'essere uno Stato vassallo, uno sparring-partner per Paesi che si erano convinti della loro superiorità, all'essere il faro della nuova Unione europea che si sta ancora formando ma che man mano che passa il tempo di perde meno in burocrazia e guadagna in pragmatismo. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

