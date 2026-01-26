Masters of the Universe l' ira della destra per la gag sulla pronuncia | Ora He-Man è woke?

Il gioco di parole sulla pronuncia del nome He-Man contenuto nel trailer ha sollevato critiche da parte degli spettatori più conservatori. Anche He-Man è diventato woke? Questa è la preoccupazione espressa dagli utenti più conservatori dopo aver visto il trailer di Masters of the Universe. La nuova versione del film fantasy vede He-Man (Nicholas Galitzine) sotto copertura nel mondo reale, e una breve gag visiva mostra la sua targhetta sulla scrivania mentre lavora in ufficio. La targhetta recita "Adam Glenn", con "HeHim" in grassetto sotto lo pseudonimo 'umano' del guerriero. Mentre alcuni spettatori hanno interpretato la scritta 'HeHim' come una gag - un gioco di parole sul nome ridondantemente maschile del protagonista - altri si sono sentiti offesi, interpretando i pronomi . 🔗 Leggi su Movieplayer.it

Leggi anche: Masters of the universe star svela un stile moderno di he-man

He-Man torna al cinema: il trailer di Masters of the Universe svela Skeletor e la nuova origine dell’EroeÈ stato pubblicato il trailer di Masters of the Universe, il nuovo adattamento live-action dedicato a He-Man.

